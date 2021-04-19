В Таиланде королевское помилование получили все девять украинцев, находившихся в исправительных учреждениях.

Об этом сообщает LB.ua.

Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова рассказала, что ряд украинских заключенных в Таиланде получили полное или частичное помилование.

— Благодаря сотрудничеству с Главным Омбудсменом Королевства Таиланд и по случаю Национального Дня Таиланда все без исключения заключенные в Таиланде граждане Украины получили Королевское помилование — двое получили помилование в виде уменьшения сроков наказания на 1/6 от актуального срока заключения (без учета проведенного в тюрьме времени), 1 человек — на 1/2, а 6 гражданам Украины был сокращен срок и они были освобождены от дальнейшего наказания, — сообщила она.

Сейчас 6 наших сограждан уже вернулись в Украину, однако в Королевстве Таиланд остаются в заключении трое граждан.

— Выражаю благодарность Королю Таиланда Раме Х за проявление высокого человеческого гуманизма и Главному Омбудсмену Королевства Таиланд Виддхавату Раджатануну, который способствует решению такого сложного вопроса как помилование, — добавила Людмила Денисова.

Напомним, около трех тысяч жителей штата Карен в Мьянме пересекли границу с Таиландом, спасаясь от авиаударов военной хунты по приграничным деревням.