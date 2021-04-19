Беспилотный вертолет NASA Ingenuity совершил первый испытательный полет на Марсе. Летательный аппарат совершил успешную посадку на поверхность Красной планеты.
Трансляцию вело американское космическое агентство, пишет РБК-Украина.
Во время полета работали камеры на вертолете. Также процесс снимал с расстояния ровер Perseverance. Однако пока данные из вертолета расшифровываются.
При этом NASA уже получило данные и подтверждение телеметрии. Она подтвердила, что аппарат совершил успешный подъем, задержку завис и успешную сел на поверхность.
Напомним, при первом запуске вертолета возникли технические проблемы.
Беспилотный вертолет NASA Ingenuity совершил первый испытательный полет на Марсе. Летательный аппарат совершил успешную посадку на поверхность Красной планеты.
Трансляцию вело американское космическое агентство, пишет РБК-Украина.
Во время полета работали камеры на вертолете. Также процесс снимал с расстояния ровер Perseverance. Однако пока данные из вертолета расшифровываются.
При этом NASA уже получило данные и подтверждение телеметрии. Она подтвердила, что аппарат совершил успешный подъем, задержку завис и успешную сел на поверхность.
Напомним, при первом запуске вертолета возникли технические проблемы.