Православная церковь Украины вышла с обращением, в котором предостерегла российские власти от вражеской агрессии, а всех официальных и тайных наемников Кремля призвала не участвовать в преступлениях своих начальников.

Об этом говорится в обращении священного синода ПЦУ к украинскому народу, людям доброй воли всего мира и власть имущим России.

— Мы не боимся, — наш ответ на этот очередным агрессивным намерениям российских властей. «Душу й тіло ми положим за нашу свободу» — не просто предложение из Гимна Украины. Это убеждение — одна из ключевых черт украинской политической нации, которая сформировалась со времен княжеской Киевской державы, и утвердилась в освободительной борьбе козацкой эпохи и ХХ века. Мы не нуждаемся и не посягаем на чужое, украинский народ желает жить в мире и согласии со всеми, в первую очередь — с нашими историческими соседями. Но мы не позволим снова накинуть на нашу шею имперское ярмо, от которого украинский народ освободился три десятилетия назад! — сказано в обращении.

Так в ПЦУ отреагировали на крупнейшее со времени начала необъявленной войны России против Украины в 2014 г. скопление у наших границ войск РФ.

В ПЦУ обращают внимание, что оружие, которое агрессор беззаконно направляет против украинцев, — обернется гневом Божьим на его же голову.

— Поэтому пока еще не обрушилось на вас окончательное наказание за невинно пролитую кровь - остановитесь, покайтесь, загладьте свою вину прекращением войны и согласием на справедливый мир, — призывают священники.

Российских военнослужащих просят выполнять преступные приказы власти. Тем же, кто в Украине ожидает «прихода Путина», напоминают о судьбе Иуды Искариота — «не становитесь на путь предательства и прислужничества врагу».

— Обращаемся ко всем нашим верующим и к людям доброй воли с призывом продолжить молитву о справедливом мире для Украины. Каждый день мы возносим в храмах прошение о защите Божьей от нашествия чужаков, о помощи нашим воинам, которые охраняют родную землю, об освобождении угнетенных. До сих пор мы видели не раз милость Господа к украинскому народу — верим, что и в нынешних испытаниях Бог не оставит нас беззащитными против агрессии врага, — заявили в ПЦУ.

Напомним, ранее министры иностранных дел государств «Большой семерки» выразили поддержку Украине и призвали Россию прекратить провокации на украино-российской границе и в оккупированном Крыму.