Дорожники возобновили ремонтные работы на участках трассы Т-15-07 «Николаев — Парутино — Очаков — база отдыха «Черноморка».

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Николаевской области.

В пределах Козырки на дорожное полотно уже нанесли финишный слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона толщиной 5 сантиметров.

Сейчас технику перебазировали на участок неподалеку Большой Коренихи. В ближайшие дни там также нанесут финишный слон асфальтобетона.

Кроме того, дорожники устанавливают бордюры и строят облегченные автопавильоны, которые в дальнейшем установят на остановке общественного транспорта в селе Козырка.

— Восстановление трассы Т-15-07 «Николаев — Парутино — Очаков — база отдыха «Черноморка» по всей протяженности — приоритетная задача дорожников на ближайшее время. Однако есть неудержимое желание сделать ее еще более комфортной и доступной. В данный момент дорабатываем проект ремонта других участков трассы, предусмотрев устройство велодорожек и электроосвещения вдоль автодороги от села Парутино в город Очаков, — говорится в сообщении Службы автодорог Николаевщины.

Напомним, в прошлом году скандальная компания «Ростдорстрой» получила три подряда по текущему ремонту трассы Т-15-07 «Николаев - Парутино - Очаков - база отдыха Черноморка» на общую сумму в 96,9 миллионов гривен.