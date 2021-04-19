Пакистанские исламисты освободили 11 полицейских, захваченных во время протестов и антифранцузской истерии.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление местных властей.

Все основные предприятия, рынки, торговые центры и общественный транспорт в крупных городах были закрыты в ответ на протесты адептов запрещенной радикальной партии исламистского толка Tehrik-e-Labaik Pakistan (TLP).

Правоохранителей похитили во время столкновений у штаб-квартиры TLP в городе Лахор. После похищения фотографии полицейских с замотанными ногами и руками были размещены в соцсетях их похитителями.

— Они освободили 11 полицейских, которых держали в заложниках, — заявил министр внутренних дел страны Рашид Ахмад.

Он сказал, что переговоры о деэскалации ситуации с TLP ведутся.

— Было два раунда переговоров, и будет еще один позже вечером. Мы верим в переговоры и примирение для решения проблем, — сказал парламенту министр по делам религий Нур-уль-Хак Кадри.

Правительство поставило TLP вне закона на прошлой неделе после того, как электорат партии заблокировал основные автомагистрали, железные дороги и подъездные пути к крупным городам, напав на полицию и поджег общественное имущество. Четыре полицейских были убиты и более 500 ранены.

Насилие вспыхнуло после того, как правительство задержало лидера TLP Саада Хуссейна Ризви в преддверии запланированной общенациональной антифранцузской кампании по оказанию давления на правительство с целью изгнания французского посла в ответ на публикацию во Франции в прошлом году карикатур на пророка Мухаммеда.

Ранее НикВести сообщали, что по меньшей мере семь пакистанских полицейских взяты в заложники протестующими против Франции, они выступают на улице с понедельника, 11 апреля, против заключения в тюрьму своего лидера, который был арестован за то, что требовал высылки французского посла.