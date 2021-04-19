Сегодня, 19 апреля, от последствий коронавируса скончался многолетний директор Николаевской областной государственной телерадиокомпании Александр Митрофанов.

Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на телеканале НИС-ТВ.

Александр Митрофанов был заслуженным журналистом Украины и почетным гражданином Николаева. Он ушел на 70-м году жизни.

Родился Александр Митрофанов 21 октября 1950 года. Он окончил школу №22, был филологом, учился журналистике в столице. Директор ОГТРК писал сценарии к фильмам и программам, был лауреатом и победителем ряда фестивалей.

Он творил совместно с николаевским поэтом Дмитрием Креминем и другими авторами, писал стихи и играл на гитаре.