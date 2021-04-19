В новом исследовании японские ученые обнаружили, что окончательный размер звезды зависит не от размера ее первоначального ядра, а от того, насколько успешно она конкурирует со своими соседями за ресурсы.

Об этом сообщает портал Futurism.

Астрономическое сообщество долгое время предполагало, что масса новообразованного ядра или ядра, коллапсировавшего из мертвой звезды играет важную роль в размере звезды.

Японское открытие, если оно подтвердится, может переписать понимание научного мира того, как формируются звезды, и особенно как они взаимодействуют друг с другом.

Ученые внимательно изучили скопление туманности Ориона и измерили массу как новорожденных звезд, так и плотных газовых ядер, которые еще не превратились в новые звезды, чтобы увидеть, как они конкурируют.

Оказывается, масса ядра очень мало влияет на размер и вес звезды - вместо этого можно предположить, что вновь образующиеся звезды фактически конкурируют друг с другом за право владения близлежащими космическими газами.

В дальнейшем исследователи хотят проверить свои открытия, проверив другие уголки Вселенной. Таким образом, они могут определить, действительно ли они открыли что-то, что объясняет звездное образование по всем направлениям, или это явление является всего лишь причудой туманности Ориона.

Напомним, команда исследователей утверждает, что они обнаружили особый вид световой волны, которая может проходить сквозь объекты, создавая впечатление, будто они полностью невидимы.