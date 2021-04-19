В океанариуме в штате Джорджия, США, COVID-19 подтвердили у азиатских выдр.
Об этом сообщает dpa-international, передает Корреспондент.
Как заявили в Georgia Aquarium, у животных выявили коронавирус после появления легких респираторных симптомов - чихания, насморка, незначительной вялости и кашля.
Теперь ожидается, что млекопитающие полностью поправятся.
В свою очередь в администрации океанариума предполагают, что выдры могли заразиться от бессимптомного работника, поскольку они не имеют прямого контакта с посетителями.
Напомним, добровольцы, которым удалось оправиться от СOVID-19 и получить иммунитет, будут намеренно повторно инфицированы для исследования Оксфордского университета. Цель эксперимента выяснить, как разработать более эффективные вакцины против патогена.
В океанариуме в штате Джорджия, США, COVID-19 подтвердили у азиатских выдр.
Об этом сообщает dpa-international, передает Корреспондент.
Как заявили в Georgia Aquarium, у животных выявили коронавирус после появления легких респираторных симптомов - чихания, насморка, незначительной вялости и кашля.
Теперь ожидается, что млекопитающие полностью поправятся.
В свою очередь в администрации океанариума предполагают, что выдры могли заразиться от бессимптомного работника, поскольку они не имеют прямого контакта с посетителями.
Напомним, добровольцы, которым удалось оправиться от СOVID-19 и получить иммунитет, будут намеренно повторно инфицированы для исследования Оксфордского университета. Цель эксперимента выяснить, как разработать более эффективные вакцины против патогена.