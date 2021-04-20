В Николаеве на Херсонском шоссе общественные активисты создают самый большой мурал в городе. Его площадь составляет примерно 600 квадратных метров.

Об этом речь идет в программе «Объектив» на канале НИС-ТВ.

Общественный активист и глава одного из ОСМД Евгений Корольков рассказывает, что для мурала специально выделили целую стену, покрасили основной фон в черный цвет, а рисуют уже белой и красной краской.

— Кодовое название мурала «Скверная жизнь». Потому что жизнь у этого сквера была не очень. Его сначала арендовали, потом вырубили, потом хотели что-то построить, но не получилось. И вот Денис (фотограф и активист Денис Сисин – прим.) отвоевал эту аренду в пользу громады, - сказал Евгений Корольков.

Также общественный активист отметил, что на территории сквера также создадут урбан-парк.

— Там уже стоит скейт-парк В этом году за счет гранта с общественного бюджета, мы достраиваем памп-трек (специальная велосипедная трасса – прим.). Также там будут элементы для занятия паркуром, воркаутом, футболом, йогой. И главное – это беговая дорожка. Денис очень хотел, чтобы она была в нашем районе, - добавил Евгений Корольков.

Напомним, что известный николаевский фотограф Денис Сисин умер 18 января, после продолжительной борьбы против рака.

В прошлом году, на День города, 12 сентября, на Херсонском шоссе торжественно открыли современный скейт-парк. Авторами идеи являются Денис Сисин и Евгений Корольков. Спортивный объект был построен в рамках программы общественного бюджета.

Также, недавно Евгений Корольков рассказал, что на Херсонском шоссе появится еще одно современное пространство для молодежи.