У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0.

Об этом во вторник, 20 апреля, сообщает сайт Геологической службы США, передает Корреспондент.

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился на расстоянии 304 километров от города Сиболга в провинции Северная Суматра.

Очаг землетрясения был расположен на глубине 10 километров. Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

Напомним, 9 апреля на востоке Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,5.