Командование российских оккупационных войск на Донбассе усилило вербовку местного населения для прохождения военной службы. Боевики планируют усилить части первого и второго армейских корпусов.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны.
Усиленные меры по вербовки начались с 20 апреля.
«Так называемые «военные комиссариаты» оккупантов на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях обязаны в течение десяти дней уточнить списки и наличие лиц, призываться принудительно», — отметили в ГУР.
Также разведка отмечает, что на Донбассе увеличиваются небоевые потери среди личного состава в подразделениях боевиков.
«На прошлой неделе количество небоевых потерь вооруженных формирований Российской Федерации составила: безвозвратных — 7, санитарных — 16. Из-за распространения фейковых сообщений и беспочвенных обвинений в российских и местных СМИ, оккупанты пытаются переложить ответственность за гибель и ранения наемников на Вооруженные силы Украины», — отметили в Минобороны.
Ранее стало известно, что главари боевиков на Донбассе анонсировали форум, где попросят Кремль «поддержать русскоязычное население» всей Украины.
Командование российских оккупационных войск на Донбассе усилило вербовку местного населения для прохождения военной службы. Боевики планируют усилить части первого и второго армейских корпусов.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны.
Усиленные меры по вербовки начались с 20 апреля.
«Так называемые «военные комиссариаты» оккупантов на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях обязаны в течение десяти дней уточнить списки и наличие лиц, призываться принудительно», — отметили в ГУР.
Также разведка отмечает, что на Донбассе увеличиваются небоевые потери среди личного состава в подразделениях боевиков.
«На прошлой неделе количество небоевых потерь вооруженных формирований Российской Федерации составила: безвозвратных — 7, санитарных — 16. Из-за распространения фейковых сообщений и беспочвенных обвинений в российских и местных СМИ, оккупанты пытаются переложить ответственность за гибель и ранения наемников на Вооруженные силы Украины», — отметили в Минобороны.
Ранее стало известно, что главари боевиков на Донбассе анонсировали форум, где попросят Кремль «поддержать русскоязычное население» всей Украины.