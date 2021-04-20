Командование российских оккупационных войск на Донбассе усилило вербовку местного населения для прохождения военной службы. Боевики планируют усилить части первого и второго армейских корпусов.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны.

Усиленные меры по вербовки начались с 20 апреля.

«Так называемые «военные комиссариаты» оккупантов на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях обязаны в течение десяти дней уточнить списки и наличие лиц, призываться принудительно», — отметили в ГУР.

Также разведка отмечает, что на Донбассе увеличиваются небоевые потери среди личного состава в подразделениях боевиков.

«На прошлой неделе количество небоевых потерь вооруженных формирований Российской Федерации составила: безвозвратных — 7, санитарных — 16. Из-за распространения фейковых сообщений и беспочвенных обвинений в российских и местных СМИ, оккупанты пытаются переложить ответственность за гибель и ранения наемников на Вооруженные силы Украины», — отметили в Минобороны.

Ранее стало известно, что главари боевиков на Донбассе анонсировали форум, где попросят Кремль «поддержать русскоязычное население» всей Украины.