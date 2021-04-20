Сегодня, 20 апреля, состоялась онлайн-дискуссия уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя со студентами Николаевского Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова специальности «Журналистика» (Реклама и PR).

Об этом НикВестям сообщили в ННУ кораблестроения имени адмирала Макарова.

— Внедрение Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» часто становится предметом манипуляций в СМИ, поэтому журналисты должны быть готовы противостоять таким действиям. Мне очень приятно, что среди вузов Николаева (по досадной традиции — русскоязычного города) впервые я встречаюсь именно со студентами НУК имени адмирала Макарова, которые готовятся работать в сфере журналистики, рекламы и связей с общественностью, — поделился Тарас Креминь.

Дискуссия первокурсников и языкового омбудсмена местами была острой.

— Студентов интересовало все: почему некоторые политики до сих пор выступают на русском, и сколько времени нужно на «украинизацию» регионов, и как популяризировать государственный язык в соцсетях. А еще были вопросы об онлайн-сервисах, о свободе слова и многое другое, — рассказали в университете.

Студенты НУК имени адмирала Макарова во время онлайн-дискуссии проявили себя как креативные, активные и неравнодушные молодые люди.

К диалогу также присоединились учителя Новобугской средней общеобразовательной школы № 1 и других школ Николаевской области.

Напомним, ранее Тарас Креминь призвал Николаевский городской совет на ближайшем заседании 24 апреля отменить решение №19/4 от 21 августа 2012 года «О предоставлении русскому языку статуса регионального в городе Николаеве».