Языковой омбудсмен Тарас Креминь призвал Николаевский городской совет на ближайшем заседании 24 апреля отменить решение №19/4 от 21 августа 2012 года «О предоставлении русскому языку статуса регионального в городе Николаеве».

Об этом он заявил в программе «Эхо Украины» на канале «Прямой».

Тарас Креминь подчеркнул, что предоставление статуса регионального русскому языку противоречит Конституции и для Николаева, который дал отпор «русскому миру» 7 апреля 2014 года, принципиально важно его отменить.

Языковой омбудсмен рассчитывает, что этот вопрос депутаты определят первоочередным в повестке дня и поддержат большинством голосов.

— Почему это важно? Не потому что людям запрещено общаться в быту или в церкви на другом, кроме украинского, языке, а потому что такое решение является неконституционным, потому что у нас есть Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Украинский язык — единственный государственный язык, как это определенно в Конституции, — заявил Тарас Креминь.

Ранее Тарас Креминь сообщил, что Запорожский окружной административный суд признал противоправным и недействительным решение о признании русского языка региональным на территории области, принятое Запорожским областным советом в 2012 году.