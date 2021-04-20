На участке автодороги Н-24 «Благовещенское-Николаев», км 183 + 200 - км 185 + 800 продолжаются работы по устройству опор будущего Троицкого моста.

Об этом пишет Служба автомобильных дорог Николаевской области.

Как сообщается, из тридцати предусмотренных проектом буронабивных свай шесть уже забетонированы. Следующим этапом работ после устройства фундамента станет бетонирование опор, на которые в дальнейшем будут смонтированы ригеля, балки и прогоны мостового перехода.

Также продолжаются работы по углублению и выпрямлению временной дороги для обеспечения безопасного объезда участка реконструкции.

Напомним, строительные работы на этой территории стартовали 6 апреля.