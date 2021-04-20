В Украине отбор газа из хранилищ продолжается уже полгода, что стало самым длительным отопительным сезоном за шесть лет.

Об этом свидетельствуют данные Укртрансгаза.

Так, с 20 октября 2020 года запасы газа уменьшились на 45,7% и по состоянию на 19 апреля находились на уровне 15,44 миллиардов кубометров газа.

За последние сутки из хранилищ отобрали 19,83 миллионов кубометров газа. При этом импорт газа упал в 5,7 раз по итогам первого квартала 2021 года.

Начала Украина отопительный сезон с рекордными запасами газа в почти 28,5 миллиардов кубометров. А прошлый сезон закончила с запасами около 15,8 миллиардов.

Ранее сообщалось, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг 7 апреля окончательно приняла постановление о годовой цене на газ для населения. Все поставщики газа будут обязаны с 1 мая 2021 года установить базовую цену на год «по умолчанию» и не повышать ее.