В Николаевской области первую дозу вакцины против коронавируса за последние сутки, 20 апреля, получили 355 человек. Всего от начала кампании по вакцинации первую прививку в регионе сделали 14 499 людям.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 15042 человека.

Наибольшее количество прививок за 20 апреля было проведено во в Киеве - 1650 прививок, наименьшее в Луганской области - 194. Всего с начала кампании по вакцинации проведены 477 836 прививок.

Вакцинацию проводили силами 269 мобильных бригад по иммунизации и 462 пунктов прививок.

Напомним, в Украине 20 апреля зарегистрировали вакцину AstraZeneca, которая изготовлена на южнокорейской площадке. Поставка этого препарата ожидается уже в четверг, 22 апреля. Вакцину должны привезти в Украину в рамках инициативы COVAX.