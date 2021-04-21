Мэр Николаева Александр Сенкевич обратился к полиции с просьбой расследовать раскопки «черными археологами» памятника национального значения «Дідова хата-1».

Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Ранее стало известно, что в Заводском районе Николаева неизвестные «черные археологи» проводят раскопки памятника национального значения «Дідова хата-1». О раскопках, которые ведутся около месяца, сообщили местные жители.

«Вчера увидел сообщение, что на территории Николаева возле детского лагеря «Дельфин» неизвестные разгромили нашу памятку археологического значения «Дідова хата». Это памятник античного времени. Люди, которые там жили, участвовали в борьбе с армией Зопириона — одного из военачальников Александра Македонского. Это история нашего родного края. Поэтому я возмущен тем, что эти бесстрашные кроты совершают. Особенно настораживает, что это происходит вблизи детского лагеря, и никто никак не реагирует! Поэтому обращусь в полицию с просьбой о тщательном расследовании этого дела», — написал он.

Городской голова добавил, что Николаевский в течение последних лет постоянно выделяет средства на исследования археологического памятника. А в этом году у «Дикого сада» будет реализовано еще несколько инициатив.

«Вспомните, каким «Дикий сад» был раньше, лет 6-7 назад. Сегодня, благодаря совместным усилиям николаевских ученых и нашего управления культуры, удалось сделать это место зоной для отдыха. Надеюсь, когда мы выйдем из затяжного кризиса, и сможем помочь археологам с другими археологическими памятниками, которые находятся в пределах нашего города», — отметил мэр.

Напомним, ущерб, нанесенный историко-археологическим ценностям от разрушения «черными археологами» уникального скифского кургана в Николаевской области, составляет 151 миллион гривен.

Начальник Главного управления Нацполиции в Николевской области Сергей Шайхет отчитался по поводу незаконного разрытия скифского кургана в Казанковском районе.