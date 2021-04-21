Заполненность коек для пациентов с подтвержденными случаями COVID-19 в больницах Николаевской области по состоянию на среду, 21 апреля, составляет 62,3% при норме 65%.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Николаевской ОГА, передают НикВести.

На стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области находится 1632 человека, больных на коронавирус или с подозрением:

КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» - 120 больных (загруженность 92,3% );

Первомайская центральная районная больница - 94 больных (загруженность 78,3%);

городская больница №1 Николаева - 201 больной (загруженность 74,4%);

родильный дом №1 Николаева - 17 больных и 1 с подозрением (загруженность 18%);

Южноукраинска городская многопрофильная больница - 51 больной и 10 человек с подозрением (загруженность 50,8%);

Баштанская центральная районная больница - 25 больных и 4 с подозрением (загруженность 61,7%);

Вознесенская городская многопрофильная больница - 68 больных и 15 человек с подозрением (загруженность 83%);

Новобугская центральная районная больница - 79 больных (загруженность 58,5%);

городская больница №3 Николаева - 155 больных и 50 человек с подозрением (загруженность 87,2%);

городская детская больница №2 Николаева - 15 больных и 10 человек с подозрением (загруженность 85%);

городская больница №5 Николаева - 204 больных и 81 человек с подозрением (загруженность 78,1%);

Николаевская областная детская клиническая больница - 31 больной и 7 с подозрением (загруженность 25%);

Николаевская центральная районная больница - 35 больных (загруженность 43,8%);

Новоодесская центральная районная больница - 69 больных (загруженность 69%);

Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр - 114 больных (загруженность 32,6%);

Доманевская центральная районная больница - 24 больных и 8 с подозрением (загруженность 30,5%);

Очаковская многопрофильная больница - 73 больных и 5 с подозрением (загруженность 72,2%);

Снигиревская центральная районная больница - 60 больных и 6 с подозрением (загруженность 62,9%).

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что в Николаевской области сложная ситуация с COVID-19.