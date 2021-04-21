В девяти регионах Украины превышен уровень заполненности больничных коек с кислородом - в Киеве (72,7% при норме 65%), Одесской (70,4%), Львовской (69,2%), Донецкой (69%), Сумской (68%), Хмельницкой (67,5%), Харьковской (67,3%), Киевской (66,3%) и Николаевской (65,9%), областях.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

При этом в министерстве указывают, что в Украине «улучшаются показатели по госпитализации пациентов с коронавирусом».

По состоянию на среду, 21 апреля, уровень госпитализаций соответствует норме уже в семи регионах.

Так, в норме данный показатель находится в Закарпатской (36,6 при норме 60 на 100 тысяч населения), Кировоградской (51,4), Львовской (53,6), Тернопольской (55,2), Черновицкой (58,1) и Херсонской (58,3) областях

Хуже всего ситуация с госпитализацией в Хмельницкой области (111,8). В

Киеве уровень госпитализаций составляет 71,3.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что в Николаевской области сложная ситуация с COVID-19.