Швейцарский производитель лекарств Roche приостановил испытание таблеток от COVID в Великобритании, поскольку в стране резко упала заболеваемость. Из-за этого существенно затруднен поиск пациентов для участия в исследованиях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на западные СМИ.

Сообщается, что Roche и ее бостонский партнер Atea Pharmaceuticals (AVIR.O) надеются, что таблетка AT-527 может предложить противовирусную терапию для лечения пациентов с COVID-19. Ожидается, что этот метод лечение будет более легким и дешевым, чем другие перспективные методы, такие как коктейли из антител или ремдесивир.

Однако успех Британии в сокращении числа случаев заболевания с помощью быстрой программы вакцинации и строгой изоляции привел к тому, что Roche требуется больше времени для сбора данных.

— Просто не хватает пациентов, чтобы собрать данные со скоростью, на которую мы надеялись, — заявил глава фармацевтического подразделения Roche Билл Андерсон.

Также сообщается, что компания будет искать другие страны для исследования своих таблеток от COVID.

Напомним, на Николаевщине загруженность «ковидных» коек в больницах снизилась.