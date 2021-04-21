Финляндия начнет отмену коронавирусных ограничений о следующей недели, но границы будут закрыты для туристов, по крайней мере, в ближайшие месяцы.

Об этом сообщает французское агентство AFP.

Решение об отмене чрезвычайного положения, которое позволяет правительству закрывать предприятия и ограничивать передвижение, может быть принято на следующей неделе, «если ситуация продолжит улучшаться», заявила премьер-министр Санна Марин на пресс-конференции.

Но поскольку пандемия все еще усиливается во многих европейских странах, она предупредила, что «то же самое может произойти в Финляндии, если мы не будем держать руку на пульсе».

Уровень инфицирования в cеверной стране стране продолжает снижаться в последний месяц: за две недели было зарегистрировано всего 83 новых случая на 100 тысяч человек, что дает Финляндии одну из самых низких заболеваемости вирусом в Европе, согласно данным ВОЗ.

В среду канцелярия премьер-министра опубликовала «дорожную карту» по открытию страны до августа, согласованную после переговоров между пятипартийной коалицией и консультаций с общественностью.

Ограничения на спорт и увлечения будут постепенно сниматься с апреля, а библиотеки и музеи, которые в настоящее время закрыты в наиболее пострадавших районах, вновь откроются в мае.

Текущее ограничение на количество собраний в 10 человек будет снято для мероприятий на открытом воздухе в июле, а в августе для собраний в помещениях. и

Финляндия будет вновь открыта для туризма только тогда, когда международная ситуация улучшится, сказал министр внутренних дел в среду, 21 апреля, призвав финнов проводить летние каникулы внутри страны.

Напомним, Франция стала первым членом ЕС, принявшим модель электронной сертификации скрининговых тестов и ковид-паспортов. Проект обсуждали несколько месяцев в Европейской комиссии.