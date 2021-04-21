Депутат Николаевского городского совета от партии «Слуга народа» Юрий Степанец поделился идеями инноваций, которые можно реализовать в николаевском парке «Победа».

Об этих инициативах он написал на своей странице в Facebook.

Юрий Степанец отметил, что не видит необходимости в том, чтобы «подметать, подрезать кустики и ждать, пока парк самостоятельно превратится в пространство, в котором захочется быть 24/7». Вместо этого он предложил установить в парке несколько современных новшеств.

Среди них — «умные мусорные контейнеры», которые заряжаются от солнечных батарей и сообщают коммунальным службам, когда контейнер заполнен, «умное освещение», которое меняется в зависимости от количества людей. По словам депутата, это делает более эффективным использование энергии и экономит ее.

Также предлагается установить звуковые сенсоры, в том числе на камерах наблюдения, которые направляют сигнал в полицию после звука выстрела, что наладит безопасность парка. «Умные пепельницы» для погашения окурков способны предотвратить загрязнение воздуха и пожары.

Кроме того, Юрий Степанец выступил за внедрение в парк программы KITE Smart City Platform, которая позволяет анализировать данные сенсоров по качеству воды и воздуха, предоставляют информацию о парковке, уличном освещении и даже появлении граффити.

По части архитектурных решений, депутат горсовета предложил разместить скамейки из переработанного пластика и арт-объекты, которые подсвечиваются и меняют цвет, когда посетители выбрасывают использованные батарейки в специальные контейнеры.

Ранее сообщалось, что Юрий Степанец ведет переговоры с японским посольством в Украине о привлечении грантовых средств на обустройство инклюзивного пляжа на территории парка «Победа».