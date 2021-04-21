Недавнее исследование обнаруживает связь между остановкой сердца и COVID-19, оно поможет ученым разобраться в механизме инфицированных клеток.

Подробно об исседовании сообщает AlJazeera.

В новом исследовании, опубликованном в этом месяце, были собраны данные из 50 городов США, а также из крупных городов Великобритании, Франции, Италии, Новой Зеландии и Австралии. Исследование показало, что рост числа случаев остановки сердца вне больниц был связан с ростом случаев COVID.

Исследование было основано на данных, предоставленных Глобальным альянсом Metropolitan EMS Medical Director Global Alliance, сетью наблюдения сотрудников служб неотложной медицинской помощи (EMS), которые добровольно делятся данными с учеными.

Доктор Пол Пепе рассказал Al Jazeera, что обычно 10-процентное увеличение числа случаев остановки сердца было бы поводом для беспокойства, но прошлой весной в двух третях городов, включенных в исследование, наблюдался рост на 20–50 процентов.

Ученые заметили, что количество случаев COVID и остановок сердца увеличивалось с одинаковой скоростью. Затем, когда за лето снизилось количество случаев заболевания, уменьшилось и количество остановок сердца. В городах, относительно нетронутых COVID весной, частота остановок сердца оставалась нормальной. Но летом, когда эпицентры заболевания сместились, в этих городах резко выросли показатели COVID, а также частота остановок сердца.

Невозможно окончательно доказать связь, поскольку почти никто из тех, у кого была остановка сердца, не был проверен на COVID. Но поскольку эта тенденция наблюдалась в городе за городом, в стране за страной, исследователи приходят к выводу, что связь весьма вероятна.

Врачи в Ломбардии, Италия, были одними из немногих, кто действительно проверял тех, у кого была остановка сердца на COVID, даже после того, как они умерли. Они изучили данные и пришли к выводу, что, хотя некоторые из них были вызваны косвенными последствиями пандемии, такими как страх попасть в больницу, подавляющее большинство этих избыточных остановок сердца, вероятно, были вызваны самим COVID.

Доктор Пол Пепе объяснил, что точно так же, как у некоторых людей появляется кашель или жар или теряется обоняние и вкус, у других может возникнуть остановка сердца.

— Это одно из бесчисленных последствий, — сказал он.

Поскольку многие из тех, у кого была остановка сердца, не были засчитаны в число умерших от COVID, данные потенциально могут помочь подсчитать более точное число погибших.

Напомним, бессимптомные случаи коронавируса трудно обнаружить и подсчитать, поскольку большинство людей, которые не испытывают недуг, обычно не обращаются к врачу и не тестируются на коронавирус. Новое исследование предполагает, что эти случаи составляют большинство от всех заражений, в то время как симптомы имеют лишь 18% инфицированных.