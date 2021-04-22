В Польше правительство решило начать ослабление карантина с понедельника, 26 апреля.
Об этом сообщает пресс-служба польского правительствав среду, 21 апреля.
Карантинные ограничения начнут ослаблять в 11 провинциях Польши. При этом в провинциях Силезское, Нижнесленское, Великопольское, Лодзинское и Опольское карантинные ограничения отменять не будут.
Уже со следующей недели будет разрешена работа парикмахерских и салонов красоты. Ученики 1-3 классов начнут учиться по смешанно форме обучения.
Также правительство вскоре объявит подробный план открытия секторов экономики, в том числе гостинично-гастрономического.
Напомним, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус назвал сроки взятия пандемии коронавируса под контроль. По его мнению, ситуация с распространением инфекции может разрешиться в ближайшие месяцы.
В Польше правительство решило начать ослабление карантина с понедельника, 26 апреля.
Об этом сообщает пресс-служба польского правительствав среду, 21 апреля.
Карантинные ограничения начнут ослаблять в 11 провинциях Польши. При этом в провинциях Силезское, Нижнесленское, Великопольское, Лодзинское и Опольское карантинные ограничения отменять не будут.
Уже со следующей недели будет разрешена работа парикмахерских и салонов красоты. Ученики 1-3 классов начнут учиться по смешанно форме обучения.
Также правительство вскоре объявит подробный план открытия секторов экономики, в том числе гостинично-гастрономического.
Напомним, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус назвал сроки взятия пандемии коронавируса под контроль. По его мнению, ситуация с распространением инфекции может разрешиться в ближайшие месяцы.