В Польше правительство решило начать ослабление карантина с понедельника, 26 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба польского правительствав среду, 21 апреля.

Карантинные ограничения начнут ослаблять в 11 провинциях Польши. При этом в провинциях Силезское, Нижнесленское, Великопольское, Лодзинское и Опольское карантинные ограничения отменять не будут.

Уже со следующей недели будет разрешена работа парикмахерских и салонов красоты. Ученики 1-3 классов начнут учиться по смешанно форме обучения.

Также правительство вскоре объявит подробный план открытия секторов экономики, в том числе гостинично-гастрономического.

Напомним, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус назвал сроки взятия пандемии коронавируса под контроль. По его мнению, ситуация с распространением инфекции может разрешиться в ближайшие месяцы.