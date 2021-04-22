В Николаевской области вакцинировали против коронавируса за последние сутки, 21 апреля, получили 354 человека. Всего от начала кампании по вакцинации первую прививку в регионе сделали 14 853 людям.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Всего с начала кампании по вакцинации проведены 491 880 прививок, вакцинировано - 491 877 человек.

Вакцинацию осуществляли 264 мобильных бригад по иммунизации и 437 пунктов вакцинации.

Больше всего прививок за сутки сделали в Львовской области - 2650 прививок, в течение всего периода вакцинальной кампании - в Киеве - 39028 прививок.

Наибольшее количество прививок за последние сутки было проведено в Киеве - 1329, наименьшее - в Луганской области - 231. За весь период прививочной кампании наибольшее количество прививок получили также в Киеве - 46 548.

Напомним,18 апреля, на Николаевщину привезли первую партию вакцины Pfizer, состоящую из 1170 доз. Прививку доставили в рамках мировой программы COVAX, которая помогает получить вакцину развивающимся странам.