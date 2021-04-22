С начала локдауна, в Николаеве увеличилось количество велосипедистов. В частности, это связано с ограниченным движением общественного транспорта.

Об этом рассказывается в сюжете программы «Объектив» на канале НИС-ТВ.

Собственник велопроката, что находится рядом с Соборной площадью, Роман Максименко отмечает, что количество людей, которые берут велосипед на прокат значительно выросло. Также он рассказывает, что велосипеды арендуют даже на неделю.

Однако местные жители отмечают, что велосипеду необходим уход и качество местных дорог оставляет желать лучшего.

Напомним, Николаев с 27 марта находится в «красной» карантинной зоне из-за высоких темпов распространения коронавирусного заболевания COVID-19. С 3 апреля,проезд в транспорте происходит только с 6:30 до 9:00, а также с 16:30 и до 19:00. В остальное время весь транспорт не курсирует по городу.

Глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким отметил, что два показателя, по которымрешается останется ли Николаев в красной зоне, показывают динамику спада.