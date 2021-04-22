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Заполненность коек для пациентов с подтвержденными случаями COVID-19 в больницах Николаевской области по состоянию на четверг, 22 апреля, составляет 60,9%.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Николаевской ОГА, передают НикВести.
На стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области находится 1595 человека, больных на коронавирус или с подозрением:
КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» - 119 больных (загруженность 91,5%);
Первомайская центральная районная больница - 90 больных (загруженность 75%);
городская больница №1 Николаева - 200 больных (загруженность 74,1%);
родильный дом №1 Николаева - 18 больных (загруженность 18%);
Южноукраинска городская многопрофильная больница - 46 больных и 12 человек с подозрением (загруженность 48,3%);
Баштанская центральная районная больница - 30 больных и 5 с подозрением (загруженность 74,5%);
Вознесенская городская многопрофильная больница - 62 больных и 14 человек с подозрением (загруженность 76%);
Новобугская центральная районная больница - 78 больных (загруженность 57,8%);
городская больница №3 Николаева - 151 больной и 46 человек с подозрением (загруженность 83,8%);
городская детская больница №2 Николаева - 12 больных и 10 человек с подозрением (загруженность 22%);
городская больница №5 Николаева - 200 больных и 85 человек с подозрением (загруженность 78,1%);
Николаевская областная детская клиническая больница - 31 больной и 7 с подозрением (загруженность 76%);
Николаевская центральная районная больница - 32 больных (загруженность 40%);
Новоодесская центральная районная больница - 65 больных (загруженность 65%);
Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр - 110 больных (загруженность 31,4%);
Доманевская центральная районная больница - 19 больных и 6 с подозрением (загруженность 23,8%);
Очаковская многопрофильная больница - 71 больной и 5 с подозрением (загруженность 70,4%);
Снигиревская центральная районная больница - 69 больных и 2 человека с подозрением (загруженность 67,6%).
Напомним, за прошедшие сутки, в девяти регионах Украины был превышен уровень заполненности больничных коек с кислородом. В частности, в Киеве (72,7% при норме 65%), Одесской (70,4%), Львовской (69,2%), Донецкой (69%), Сумской (68%), Хмельницкой (67,5%), Харьковской (67,3%), Киевской (66,3%) и Николаевской (65,9%), областях.
Заполненность коек для пациентов с подтвержденными случаями COVID-19 в больницах Николаевской области по состоянию на четверг, 22 апреля, составляет 60,9%.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Николаевской ОГА, передают НикВести.
На стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области находится 1595 человека, больных на коронавирус или с подозрением:
КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» - 119 больных (загруженность 91,5%);
Первомайская центральная районная больница - 90 больных (загруженность 75%);
городская больница №1 Николаева - 200 больных (загруженность 74,1%);
родильный дом №1 Николаева - 18 больных (загруженность 18%);
Южноукраинска городская многопрофильная больница - 46 больных и 12 человек с подозрением (загруженность 48,3%);
Баштанская центральная районная больница - 30 больных и 5 с подозрением (загруженность 74,5%);
Вознесенская городская многопрофильная больница - 62 больных и 14 человек с подозрением (загруженность 76%);
Новобугская центральная районная больница - 78 больных (загруженность 57,8%);
городская больница №3 Николаева - 151 больной и 46 человек с подозрением (загруженность 83,8%);
городская детская больница №2 Николаева - 12 больных и 10 человек с подозрением (загруженность 22%);
городская больница №5 Николаева - 200 больных и 85 человек с подозрением (загруженность 78,1%);
Николаевская областная детская клиническая больница - 31 больной и 7 с подозрением (загруженность 76%);
Николаевская центральная районная больница - 32 больных (загруженность 40%);
Новоодесская центральная районная больница - 65 больных (загруженность 65%);
Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр - 110 больных (загруженность 31,4%);
Доманевская центральная районная больница - 19 больных и 6 с подозрением (загруженность 23,8%);
Очаковская многопрофильная больница - 71 больной и 5 с подозрением (загруженность 70,4%);
Снигиревская центральная районная больница - 69 больных и 2 человека с подозрением (загруженность 67,6%).
Напомним, за прошедшие сутки, в девяти регионах Украины был превышен уровень заполненности больничных коек с кислородом. В частности, в Киеве (72,7% при норме 65%), Одесской (70,4%), Львовской (69,2%), Донецкой (69%), Сумской (68%), Хмельницкой (67,5%), Харьковской (67,3%), Киевской (66,3%) и Николаевской (65,9%), областях.