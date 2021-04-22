В 2007 году в Первомайске произошло заказное убийство местного предпринимателя, заказчика и исполнителя взяли на горячем, а вот поставщик оружия сбежал за границу. Спустя некоторое время он вернулся в Украину с измененной фамилией, но в ноябре 2020 года его задержали в Днепре, в этом же месяце будут судить.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

50-летнему злоумышленнику предъявлен целый ряд обвинений (по пунктам 5, 6, 11, 12 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство из корыстных побуждений, совершенное по заказу по предварительному сговору группой лиц» и части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами»), по которым суммарное наказание может составить 15 лет лишения свободы или пожизненное заключения с полной конфискацией имущества.

Дело направлено в прокуратуру.

Напомним, Первомайский районный суд признал военнослужащего по контракту виновным в нескольких преступлениях. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет и 1 месяц.