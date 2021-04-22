Ночами с 24 по 27 апреля в Николаеве и Николаевской области прогнозируются заморозки на почве и в воздухе.

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения департамента городского головы.

В частности, температура достигнет от 0 до -3 градусов по Цельсию.

— Второй уровень опасности, оранжевый, - сказано в сообщении.

Напомним, в новом отчете Национальные академии наук США (NAS) попросили бюджет в размере от 100 до 200 миллионов долларов на пять лет для изучения возможности затемнения Солнца, чтобы оказать влияние на изменение климата.