|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|05:51
|Заход солнца:
|19:49
|Температура завтра:
|+13 C°
|Скорость ветра:
|4.1 м/с
|Восход солнца:
|05:50
|Заход солнца:
|20:02
|Температура завтра:
|+10 C°
Ночами с 24 по 27 апреля в Николаеве и Николаевской области прогнозируются заморозки на почве и в воздухе.
Об этом сообщает отдел информационного обеспечения департамента городского головы.
В частности, температура достигнет от 0 до -3 градусов по Цельсию.
— Второй уровень опасности, оранжевый, - сказано в сообщении.
Напомним, в новом отчете Национальные академии наук США (NAS) попросили бюджет в размере от 100 до 200 миллионов долларов на пять лет для изучения возможности затемнения Солнца, чтобы оказать влияние на изменение климата.
Ночами с 24 по 27 апреля в Николаеве и Николаевской области прогнозируются заморозки на почве и в воздухе.
Об этом сообщает отдел информационного обеспечения департамента городского головы.
В частности, температура достигнет от 0 до -3 градусов по Цельсию.
— Второй уровень опасности, оранжевый, - сказано в сообщении.
Напомним, в новом отчете Национальные академии наук США (NAS) попросили бюджет в размере от 100 до 200 миллионов долларов на пять лет для изучения возможности затемнения Солнца, чтобы оказать влияние на изменение климата.