На борту Perseverance есть экспериментальный прибор размером с тостер — Mars Oxygen In-Situ (MOXIE), который может превращать атмосферу планеты в кислород.

Об этом ообщает «Вокруг Света. Украина».

Атмосфера Марса на 96% состоит из углекислого газа. MOXIE (на снимке вверху) отделяет атомы кислорода от молекул углекислого газа, которые состоят из одного атома углерода и двух атомов кислорода. Процесс преобразования требует высоких температур, поэтому устройство изготавливается из термостойких материалов.

Во время первого испытания прибор MOXIE получил 5 граммов кислорода — для космонавтов этого хватит на 10 минут дыхания. Вообще MOXIE предназначен для получения до 10 граммов кислорода в час.

Для ракет и космонавтов кислород — это важно. Так, чтобы сжечь свое топливо, ракета должна иметь больше кислорода по весу. К примеру, чтобы вывести с поверхности ракету с четырьмя космонавтами, необходимо 7 тонн топлива и 25 тонн кислорода.

Перевозка 25 тонн кислорода с Земли на Марс была бы чрезвычайно сложной. А вот перевозка на Марс более мощной версии MOXIE была бы экономически выгоднее.

— Кислород — это не просто вещество, которым мы дышим. Ракетное топливо зависит от кислорода, а будущие исследователи будут зависимы от производства горючего на Марсе, чтобы осуществить поездку домой, — сказал Джим Рейтер, эксперт Управления космических технологий NASA.

Пока же прибор MOXIE должен изготавливать кислород, который необходим для работы марсохода. Ожидается, что MOXIE по крайней мере еще девять раз в течение марсианского года (почти два на Земле) получит из атмосферы кислород.

Напомним, 7 апреля марсоход NASA отправил селфи на Землю. Четкое изображение шестиколесного вездехода было получено с помощью камеры высокого разрешения, предназначенной для съемки крупным планом каменистых отложений.