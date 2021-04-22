Мэр Шепетовки Хмельницкой области Виталий Бузиль предложил педагогам и чиновником сэкономить бюджет во время карантина и отдохнуть без сбережения заработной платы. Видимо, предложение не коснулось городского главы, так как он ушел в оплачиваемый отпуск.

Об этом сообщает Shepetivka.com.

Мэр аппелировал к сознательной гражданской позиции чиновников, попытавшись таким образом сэкономить 7 миллионов гривен.

— Экономическая ситуация как в стране, так и в городе сложная - предприниматели не работают и не платят налоги. Понимая всю важность экономии местного бюджета в период пандемии обращаюсь ко всем, кто финансируется за счет местного бюджета. В частности, к руководителям и специалистам Шепетовского городского совета с просьбой рассмотреть возможность взять отпуск без сохранения заработной платы. В первую очередь надеюсь на сознание и гражданскую позицию чиновников! Я считаю это логичным и правильным шагом, — заявил Виталий Бузиль.

Однако экс-мэр поселка Михаил Полодюк показал текст распоряжения, в котором Виталий Бузиль ушел в оплачиваемый отпуск и отдельным указанием потребовал выплатить себе отпускные.

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