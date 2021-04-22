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Лесные пожары в Чернобыле, Житомирской и Луганской областях принесли непоправимые убытки экосистемам, пламя выжгло леса на миллиарды гривен.

Об этом рассказал глава Госэкоинспеции Андрей Малеваный.

Чиновник указал, что лесники и пожарные учли ошибки прошлого и подготовились к вызовам лесного пламени.

— В этом году лесные хозяйства усиливают свои возможности для противодействия пожарам...Во время учений была смоделирована ситуация возгорания для того, чтобы лесники и пожарные отработали свои навыки реагирования и ликвидации огня. Также к тушению были привлечены пожарные автомобили, которые находятся на балансе Гослесагентства. В этом году они были приведены в полную «боеспособность» и готовы в любой момент к борьбе со стихией, — отчитался Андрей Малеваный.

Кроме повышения квалификации лесники и егеря уделили внимание водоемам и минерализированным полосам возле лесных массивов, которые должны оставливать огонь на подступах и не давать ему перекидываться на другие части леса.

Напомним, лесные пожары, произошедшие в Чернобыльской зоне в апреле 2020 года, способствовали перемещению радионуклидов на значительные дистанции.