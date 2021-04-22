Шестой апелляционный административный суд подтвердил законность решения о смене названия проспекта в Киеве с Московского в честь Степана Бандеры.

Как передает адвокат Вячеслав Якубенко, решение затронуло еще четыре улицы в Киеве.

Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции о незаконности переименования и полностью удовлетворил апелляции Киевского горсовета с УИНП (Украинский институт национальной памяти).

Также законным признано решение горсовета Киеве от 2016 года о переименовании: улицы Баумана - в улицу Януша Корчака, улицы Кутузова - в улицу Генерала Алмазова, улицы Суворова - в улицу Михаила Омеляновича-Павленко.

Ранее НикВести сообщали, что Окружной административный суд города Киева аннулировал решение городских властей о переименовании Московского проспекта в честь Бандеры. Решение принято 11 февраля.