Наиболее резонансными делами, которыми занимались следователи теруправления ГБР в Николаеве, стали факты мошеннического завладения квартирами, недостроенные военные казармы, неуплата налогов, контрабанда сигарет и другие.

Об этом рассказал директор ТУ ГБР в Николаеве Дмитрий Титор, передает пресс-служба ведомства.

— Недавно в суд было направлено обвинительное заключение в отношении экс-следователя полиции, который с сообщником организовал схему завладения квартирами в новостройках. До этого подозреваемый сам расследовал подобные мошенничества, — рассказал Дмитрий Титор.

Он пояснил, что фигуранты дела на основании недостоверных документов регистрировали квартиры в новостройках на подставных лиц, а затем их продавали.

— Они оперировали с квартирами, которые уже были построены, но еще не были зарегистрированы на владельцев. ГБР установило, что в руки мошенников попало 10 таких квартир общей стоимостью почти 10 миллионов гривен. Теперь судьба лиц решит суд. Им грозит до 12 лет лишения свободы, — сказал директор управления.

Другим резонансным делом ТУ ГБР в Николаеве стали факты завладения бюджетными средствами при строительстве военных казарм в Одесской области.

— Следователи ГБР установили, что чиновники организовали прием поддельных актов по якобы строительсву казарм в Лиманском районе. Из бюджета было выплачено более 11 мииллионов гривен, но вместо казарм мы нашли голые стены, даже без крыши, — рассказал директор теруправления.

Дмитрий Титор подчеркнул, что в ходе досудебного расследования этого факта благодаря ГБР было возмещено почти 3 миллиона гривен.

— Мы можем отметить, что по этому факту возмещено 3 миллиона гривен. Это сейчас очень актуальный вопрос в этом деле. Теперь судьбу 6 подозреваемых по этому делу решит суд, — добавил он.

Также ТУ ГБР в Николаеве прекратило контрабанду сигарет на территорию Черноморского рыбного порта Одесской области на сумму более 15 миллионов гривен.

— В контейнере из Объединенных Арабских Эмиратов было ввезено 544 короба с сигаретами. Однако ввозили их под видом салфеток. Действиям таможенников будет дана правовая оценка в ходе досудебного расследования, — отметил он.

В ГБР напоминают, что Дмитрий Титор был назначен на должность Директора Территориального управления Государственного бюро расследований в Николаеве 19 сентября 2020 года.

ТУ ГБР в Николаеве распространяет свою деятельность на Николаевскую, Одесскую и Кировоградскую области.

Ранее сообщалось, что следователи теруправления ГБР в Николаеве с начала 2021 года уличили в рамках уголовных производств 15,2 миллиона гривен ущерба, нанесенного государству.