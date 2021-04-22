В связи с обострением эпидемии COVID-19 в Николаевской ОГА попросили представителей православных и греко-католических церквей исключить физическое участие людей в Пасхальных богослужениях.

Об этом шла речь во время встречи заместителя главы облгосадминистрации Юрия Гранатурова с представителями всех религиозных конфессий, которые вскоре будут отмечать Пасху, передает пресс-служба ОГА.

Отмечается, что в случае непосредственного присутствия людей на территории храмов, они должны находиться на улице с соблюдением дистанции 1,5-2 метра.

— Также рекомендуется посещать богослужения одному человеку от семьи. Иными словами предотвратить семейным посещением храмов в этот день, — сказал Юрий Гранатуров.

В ОГА отметили, что особое внимание должно уделяться пожилым людям и носителям хронических болезней.

«В случае обнаружения у такой категории граждан любых проявлений ОРВИ или простуды следует поощрять их оставаться дома ради себя и других», — говорится в сообщении.

В достаточном количестве в храмах должны быть в наличии дезинфекционные средства и бесконтактные термометры. Посетители должны пользоваться средствами индивидуальной защиты.

В целом жителям Николаевщины рекомендуют принять участие в Пасхальных Богослужениях онлайн, находясь в домашней атмосфере.

Напомним, что в прошлом году на Пасху также вводили ограничения. При этом многие николаевцы игнорировали карантин.