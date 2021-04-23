Астрономы при помощи нескольких телескопов заметили самую крупную из когда-либо зарегистрированных вспышек Проксимы Центавра, ближайшей к Солнцу звезды.

Колоссальные вспышки Проксимы Центавра делают крайне маловероятным существование жизни на ее планетах, пишет НВ.

Проксима Центавра, самый маленький член системы Альфа Центавра, представляет собой звезду типа M5.5, расположенную на расстоянии 4,244 световых лет от нас в южном созвездии Центавра.

Измеренный радиус звезды составляет 14% от радиуса Солнца, масса около 12% солнечной, а эффективная температура составляет всего около 3050 К (2777 градусов по Цельсию). Проксима Центавра в 1000 раз менее ярка, чем Солнце, что даже на близком расстоянии делает ее невидимой невооруженным глазом.

— Проксима Центавра — это красный карлик, название класса звезд, которые необычно маленькие и тусклые, — сказала Мередит МакГрегор, астрофизик из отдела астрофизических и планетарных наук Университета Колорадо в Боулдере.

В ходе кампании, проводившейся в течение нескольких месяцев, доктор МакГрегор и ее коллеги наблюдали Проксиму Центавра с помощью наземных и космических телескопов. Они обнаружили экстремальное вспыхивающее событие с помощью пяти телескопов, которые проследили его время и энергию с беспрецедентными подробностями.

Открытие было сделано при помощи радиоинтерферометров ASKAP (Австралия) и ALMA (Чили), космических телескопов «Хаббл» и TESS и телескопа имени Ирене Дюпона в чилийской обсерватории Лас-Кампанас.

— Теперь мы знаем, что очень разные обсерватории, которые работают на очень разных длинах волн, могут видеть один и тот же быстрый энергичный импульс, — сказала доктор Алисия Вайнбергер, астроном из лаборатории Земли и планет Научного института Карнеги.

Вспышка 1 мая 2019 года длилась всего 7 секунд и является самой яркой из когда-либо обнаруженных в миллиметровом и далеком ультрафиолетовом диапазоне длин волн.

— Звезда стала ярче в 14000 раз, если смотреть в ультрафиолетовом диапазоне в течение нескольких секунд. Раньше мы не знали, что звезды могут вспыхивать в миллиметровом диапазоне, поэтому мы впервые начали искать миллиметровые вспышки, — сказала доктор МакГрегор.

В целом, вспышка была примерно в 100 раз мощнее любой подобной вспышки, наблюдаемой на нашем Солнце.

— Планеты Проксимы Центавра подвергаются подобному удару не один раз в столетие, но, по крайней мере, один раз в день, если не несколько раз в день, — сказала доктор МакГрегор.

Это «ослабило надежды» на создание условий для жизни на скалистой планете, которая вращается вокруг него, Проксиме Центавра b, подчеркнули исследователи.

— Астрономы недавно обнаружили, что вокруг Проксимы Центавра есть две похожие на Землю скалистые планеты, одна из которых находится в обитаемой зоне, где вода может быть в жидкой форме, — сказал астроном Эндрю Зик из Сиднейского университета в Австралии. — Но учитывая, что Проксима Центавра — это холодный маленький красный карлик, это означает, что эта обитаемая зона очень близко к звезде; гораздо ближе, чем Меркурий, к нашему Солнцу. Наши исследования показывают, что это делает планеты очень уязвимыми для опасного ионизирующего излучения, которое способно эффективно стерилизовать планеты, — подчеркнул ученый.

Напомним, беспилотный вертолет NASA Ingenuity совершил первый испытательный полет на Марсе. Летательный аппарат совершил успешную посадку на поверхность Красной планеты.