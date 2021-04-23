В Украине с начала года зафиксирован рост количества самоубийств несовершеннолетних.

Если в 2020 году суицидов было 123, то в этом году их уже 101, пишет РБК-Украина.

Как считает заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов,одной из причин всплеска этого явления является карантин.

По словам специализирующегося на защите жертв домашнего насилия адвоката Татьяны Гнатюк, во время локдаунов выросло количество разводов. И разбирательства между бывшими супругами приводят не только к психологическому, но и физическому насилию над подростком.

Также, отмечают правоохранители, причинами того, что дети сводят счеты с жизнью, являются недостаток внимания со стороны родителей, неразделенная любовь. Не исключают в полиции и влияния социальных сетей, онлайн-«групп смерти».

— На эту тенденцию повлиял и вооруженный конфликт на Донбассе, многие украинские дети вынуждены были покинуть родные места или лишились родителей и друзей, — добавил Гюндуз Мамедов.

Напомним, в Первомайске 19-летний парень хотел спрыгнуть с тринадцатого этажа недостроенной многоэтажки, полицейские помешали ему сделать это.