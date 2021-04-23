В Кыргыстане новые жертвы иссык-кульского корня, двое мужчин отравились. Ранее президент, и министр здравоохранения настойчиво рекомендовали применять народное средство при лечении коронавируса.

Об этом сообщает 24.kg.

За прошедшую неделю с момента, как глава Минздрава Кыргыстана посоветовал лечить больных ковидом иссык-кульским корнем, в стране зарегистрировали множество отравлений от опасного корешка.

Таким образом в больницу попали двое мужчин, решивших самостоятельно приготовить «лекарство».

А в столице Бишкека скорая помощь доставида отравившегося настойкой иссык-кульского корня в медучреждение.

При этом официальный Минздрав всячески отрицает факты отравлений.

Интересно, что после повальных случаев интоксикации аккаунты президента Кыргызстана в в Facebook и Instagram начали активно подчищать от старых постов, в которых он расхваливал ценные свойства иссык-кульского корня.

Иссык-кульский корень — многолетнее травянистое растение. Крайне ядовит, считается, что применение его в медицине опасно для жизни даже при традиционном наружном использовании.

Ранее НикВести сообщали, что кыргызские медики решили вернуться к методам своих предков и начали лечить СOVID-19 иссык-кульским корнем. Чиновники говорят, что помогает за несколько дней, но живых свидетелей пока нет.