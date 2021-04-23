Двое рыбаков из Николаевской области, которых ранее задержали российские пограничники, вернулись в Очаков.

Об этом заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает Суспільне.

Пресс-секретарь ведомства рассказал, что задержание рыбаков произошло дальше, чем за 50 морских миль от Очакова, где свои полномочия совершает корабельно-катерный состав Государственной пограничной службы Украины.

— Могу добавить, что рыбаки выходили из порта базирования на законных основаниях, имея с собой приписку и все необходимые разрешения на вылов рыбы в Черном море. Но мы видим, что Россия продолжает нарушать нормы международного морского права и препятствовать предпринимательской деятельности граждан Украины, — сказал Андрей Демченко.

Ранее сообщалось, что 17 апреля двое рыбаков с Очакова вышли в Черное море для вылова камбалы. Но, на протяжении трех дней они так и не вернулись домой. Их задержали российские пограничники якобы за отсутствие документов.

В Рыбоохранном ведомстве Николаевской области подтвердили, что рыбаки имели всю необходимую документацию при себе.

Мужчины работают на предпринимателя Василия Полищука. По словам руководителя, рыбаки вернулись в среду, 21 апреля, и у них ничего не изымали.

— Они делали перегородку сетей на катере и к ним подошел катер госпограничной службы РФ. Пограничники спросили документы у рыбаков, но они находились на мотофелюге (небольшое моторное рыболовное беспалубное судно — прим.). Тогда рыбаки позвонили по рации, попросив подвезти документы. Но когда подошла фелюга, то пограничники взяли рыбаков на абордаж за веревку и пришвартовали к своему катеру и потащили дальше, — резюмировал Василий Полищук.

Он также добавил, что рыбаки работают у него недавно, с 1 апреля. До этого, на протяжении 3 месяцев они оформляли все необходимые документы.

Напомним, сегодня утром, 23 апреля, в Очакове неизвестный открыл огонь по военнослужащему, попал в голову и скрылся с места преступления.