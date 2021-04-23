В Монголии на государственных служащих «повесили» новую обязанность — следить за нарушителями, выходящими на улицу во время строгого комендантского часа.

Об этом сообщает монгольское издание News.Mn.

Правительственным чиновникам, работающим в электронном режиме из дома, приказали следить за соседями и патрулировать улицы возле своих домой, чтобы находить нарушителей.

Таким методом монгольское правительство решило повысить уровень общественной готовности к росту количества заболевших. Во время комендантского часа передвижение граждан сократилось всего примерно на 20 процентов. Полиция заявила, что им не хватает рук, которые бы занимались патрулированием и проверкой граждан, соблюдают ли они установленные правила.

Проверки, проведенные сотрудниками правоохранительных органов Монголии, показали, что граждане часто «передвигаются» без всякой цели. Например, люди говорят, что они вышли подышать воздухом возле своих домой, выглянули на пробежку или разминку, или навещают своих друзей и родственников. Однако, так как полицейские не могут контролировать каждый дом и каждую квартиру, они решили поставить проверяющих в определенных местах. Поэтому правительственных чиновников и привлекли к новому занятию.

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