Военнослужащий 73-ого морского центра ССО имени Головатого, на жизнь которого покушались утром 23 января в Очакове, находится в удовлетворительном состоянии.

Об этом сообщила пресс-служба 73-ого морского центра Сил специальных операций имени кошевого атамана Антина Головатого.

В воинской части проводят расследование по факту нападения.

— Сегодня, 23.04.2021 года в 07.00 военнослужащий нашей части получил ранение в голову из огнестрельного (травматического оружия). Состояние пострадавшего удовлетворительное. Представителями Национальной полиции Украины начато уголовное производство. В военной части назначено служебное расследование, — заявили в части.

Напомним, 23 апреля, в Очакове неизвестный открыл огонь по военнослужащему, попал в голову и скрылся с места преступления.