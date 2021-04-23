Житель Корабельного района Николаева пожаловался на разбитую дорогу во дворе дома по улице Океановская, 2.

Об этом он сообщил в группе Contact Center при Николаевском городском совете в Facebook.

По словам Виктора Богуна, дорогу не ремонтировали «с прошлого века». Ее состояние настолько плохое, что во двор даже не хотят заезжать прибывшие по вызову таксисты.

— У людей уже руки опустились. Самое странное, что везде вокруг нас во дворах сделали дороги, даже в соседнем дворе, в соседней арке все сделали, а нас проигнорировали. Таксисты не хотят во двор заезжать, — написал Виктор Богун.

Напомним, ранее на асфальтное покрытие на Николаевщине жаловались жители села Сливино. Они рассказали, что въезд на мост и съезд с него покрыты ямами, а автомобилям приходится лавировать между выбоинами.