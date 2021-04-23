Глава SpaceX Илон Маск полагает, что человечество должно построить на Луне постоянно обитаемую базу, а затем – город на Марсе.

Об этом бизнесмен заявил 23 апреля на пресс-конференции после запуска корабля Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту, сообщает CNBC.

— Мы слишком долго не были на Луне. Мы должны вернуться туда и построить постоянную базу на Луне. Я говорю о постоянно обитаемой базе. А потом – город на Марсе. Человечество станет космическим видом, обитателями многих планет, а не одной", – подчеркнул Илон Маск.

Он также отметил, что планы NASA по возвращению на Луну в 2024 году вполне реальны.



Напомним, весной 2019 года космическое агентство США анонсировало проект лунной программы под названием Артемида. Он предусматривает высадку астронавтов на Луну в 2024 году.

Напомним, компания Tesla Илона Маска вложила $1,5 миллиарда долларов в криптовалюту биткоин.