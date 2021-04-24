Реконструкция отделения экстренной помощи в Первомайской центральной городской многопрофильной больнице находится под угрозой срыва из-за отсутствия финансирования.

Об этом рассказывается в сюжете программы «Объектив» на канале НИС-ТВ.

В рамках президентской программы «Велике будівництво» уже второй год подряд продолжается реконструкция отделения экстренной помощи в Первомайской центральной городской многопрофильной больнице. Проект должен был реализовываться за счет государственного и местного бюджетов.

Секретарь Первомайского городского совета Михаил Медвечук рассказал, что община уже потратила 2,2 миллиона гривен на строительство данного объекта.

— Начиналось строительство за государственные средства, потом присоединились и мы. Но мы видим, что сами не сможем вытянуть, — резюмировал Михаил Медвечук.

Первомайский городской голова Олег Демченко отметил, что город просил помощи в софинансировании больницы и другие местные территориальные общины, однако никто из глав не откликнулся.

Депутаты Первомайского городского совета говорят, что проблема в том, что их предшественники подписали гарантийные документы, где государство брало на себя обязательство финансировать проект в размере 8 миллионов гривен, учитывая выделение средств из городского бюджета — в 13 миллионов гривен.

По словам подрядчика, который делает реконструкцию отделения экстренной помощи в Первомайской центральной городской многопрофильной больнице, работы выполнены уже на 70%.

Главный врач больницы Олег Чекрыжов добавил, что помимо реконструкции, в медучреждение также закупили новое оборудование в общей сумме на 12 миллионов гривен.

В свою очередь, народный депутат украины Максим Дырдин пообещал найти средства для завершения реконструкции больницы.

Напомним, горздрав Николаева «случайно выяснил», что больницы хранят деньги на депозитах в разгар эпидемии COVID-19.