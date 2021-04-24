Из-за нехватки кислорода в индийских больницах в регионах с наибольшим количеством больных COVID-19, транспортировкой баллонов занялись военные.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на западные СМИ.

Отмечается, что военные также перевозят самолетами медиков в регионы, где ощущается их нехватка. Кроме этого, правительство запустило так называемые «Кислородные поезда», которыми тоже транспортирует дефицитный кислород.

— Кислорода на заводах много, но они расположены далеко от мест, где есть необходимость. Доставка кислорода вызывает проблемы. Мы нарастили производство, поскольку потребление кислорода существенно возрастает. Однако, есть ограничения и самая большая сложность сегодня — это транспорт, — рассказал президент Всеиндийского союза производителей промышленных газов Сакет Тику.

Издание напоминает, что Индия уже второй день подряд удерживает мировой рекорд по новым случаям инфицирования COVID-19. За прошедшие сутки в стране было обнаружено 332 730 новых заражений. Всего же в стране уже обнаружили 16 млн случаев COVID-19 и зарегистрировали почти 187 тысяч смертей.

Напомним, что 22 апреля коронавирус в Индии обнаружили у более чем 314 тысяч человек, что является наибольшим показателем в мире от начала пандемии.