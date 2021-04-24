По состоянию на утро 24 апреля в Николаевской области зарегистрировано 299 новых случаев COVID-19. Выздоровели больных за сутки — 873, умерли — 19 человек.
Об этом сообщает Николаевская облгосадминистрации.
Из всех 61 217 подтвержденных с начала эпидемии случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлено у 2 140 (+3) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки — 873, всего выздоровели — 49386. Отметим, что это не рекордное количество выздоровлений за сутки. Пять раз с начала пандемии в Николаевской области фиксировали больше тысячи выздоровлений в течение суток.
Умерло всего от последствий COVID-19 — 1533, за сутки — 19.
За последние сутки методом ПЦР обследовано — 663 лица, методом ИФА — 730.
Напомним, по состоянию на субботу, 24 апреля, в Украине зафиксировано 12 711 новых случаев COVID-19.
По состоянию на утро 24 апреля в Николаевской области зарегистрировано 299 новых случаев COVID-19. Выздоровели больных за сутки — 873, умерли — 19 человек.
Об этом сообщает Николаевская облгосадминистрации.
Из всех 61 217 подтвержденных с начала эпидемии случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлено у 2 140 (+3) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки — 873, всего выздоровели — 49386. Отметим, что это не рекордное количество выздоровлений за сутки. Пять раз с начала пандемии в Николаевской области фиксировали больше тысячи выздоровлений в течение суток.
Умерло всего от последствий COVID-19 — 1533, за сутки — 19.
За последние сутки методом ПЦР обследовано — 663 лица, методом ИФА — 730.
Напомним, по состоянию на субботу, 24 апреля, в Украине зафиксировано 12 711 новых случаев COVID-19.