За прошедшие сутки, 23 апреля, вакцину от коронавируса получили 382 жителя Николаевской области.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Больше всего прививок за сутки сделали в Харьковской области — 1353, меньше всего в Полтавской — 255.

С начала кампании по вакцинации первую дозу вакцины получили 15 712 жителей Николаевщины.

За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 14 339 человек. Вакцинацию проводили силами 285 мобильных бригад по иммунизации и 431 пункта прививки. Всего с начала кампании по вакцинации сделано 522 385 прививок.

Напомним, за последние сутки на Николаевщине зафиксировано 299 новых случаев COVID-19 и больше 800 выздоровлений.