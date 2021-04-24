Заполненность коек для пациентов с подтвержденными случаями COVID-19 в больницах Николаевской области по состоянию на субботу, 24 апреля, составляет 58,7%.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Николаевской ОГА.

На стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области находится 1549 человек, больны на коронавирус или с подозрением:

КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» - 117 больных ( загруженность 90 % );

Первомайская центральная районная больница - 89 больных (загруженность 74,2%);

городская больница №1 Николаева - 194 больных (загруженность %);

родильный дом №1 Николаева - 16 больных и 3 с подозрением (загруженность 19%);

Южноукраинска городская многопрофильная больница - 49 больных и 7 человек с подозрением (загруженность 46,7%);

Баштанская центральная районная больница - 29 больных и 2 человека с подозрением (загруженность 59,6%);

Вознесенская городская многопрофильная больница - 60 больных и 19 человек с подозрением (загруженность 79%);

Новобугская центральная районная больница - 79 больных и 2 человека с подозрением (загруженность 60%);

городская больница №3 Николаева - 139 больных и 41 человек с подозрением (загруженность 76,6%);

городская детская больница №2 Николаева - 10 больных и 5 с подозрением (загруженность 15%);

городская больница №5 .Николаева - 187 больных и 86 человек с подозрением (загруженность 74,8%);

Николаевская областная детская клиническая больница - 27 больных и 10 человек с подозрением (загруженность 74%);

Николаевская центральная районная больница - 36 больных (загруженность 45%);

Новоодесская центральная районная больница - 62 больных и 1 с подозрением (загруженность 63%);

Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр - 102 больных (загруженность 29,1%);

Доманевская центральная районная больница - 22 больных и 8 с подозрением (загруженность 28,6%);

Очаковская многопрофильная больница - 70 больных и 5 с подозрением (загруженность 69,4%);

Снигиревская центральная районная больница - 71 больной и 1 с подозрением (загруженность 60%).

Напомним, за последние сутки на Николаевщине 299 новых случаев COVID-19 и больше 800 выздоровлений.