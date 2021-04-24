Заполненность коек для пациентов с подтвержденными случаями COVID-19 в больницах Николаевской области по состоянию на субботу, 24 апреля, составляет 58,7%.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Николаевской ОГА.
На стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области находится 1549 человек, больны на коронавирус или с подозрением:
КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» - 117 больных (загруженность 90 %);
Первомайская центральная районная больница - 89 больных (загруженность 74,2%);
городская больница №1 Николаева - 194 больных (загруженность %);
родильный дом №1 Николаева - 16 больных и 3 с подозрением (загруженность 19%);
Южноукраинска городская многопрофильная больница - 49 больных и 7 человек с подозрением (загруженность 46,7%);
Баштанская центральная районная больница - 29 больных и 2 человека с подозрением (загруженность 59,6%);
Вознесенская городская многопрофильная больница - 60 больных и 19 человек с подозрением (загруженность 79%);
Новобугская центральная районная больница - 79 больных и 2 человека с подозрением (загруженность 60%);
городская больница №3 Николаева - 139 больных и 41 человек с подозрением (загруженность 76,6%);
городская детская больница №2 Николаева - 10 больных и 5 с подозрением (загруженность 15%);
городская больница №5 .Николаева - 187 больных и 86 человек с подозрением (загруженность 74,8%);
Николаевская областная детская клиническая больница - 27 больных и 10 человек с подозрением (загруженность 74%);
Николаевская центральная районная больница - 36 больных (загруженность 45%);
Новоодесская центральная районная больница - 62 больных и 1 с подозрением (загруженность 63%);
Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр - 102 больных (загруженность 29,1%);
Доманевская центральная районная больница - 22 больных и 8 с подозрением (загруженность 28,6%);
Очаковская многопрофильная больница - 70 больных и 5 с подозрением (загруженность 69,4%);
Снигиревская центральная районная больница - 71 больной и 1 с подозрением (загруженность 60%).
Напомним, за последние сутки на Николаевщине 299 новых случаев COVID-19 и больше 800 выздоровлений.
Заполненность коек для пациентов с подтвержденными случаями COVID-19 в больницах Николаевской области по состоянию на субботу, 24 апреля, составляет 58,7%.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Николаевской ОГА.
На стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области находится 1549 человек, больны на коронавирус или с подозрением:
КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» - 117 больных (загруженность 90 %);
Первомайская центральная районная больница - 89 больных (загруженность 74,2%);
городская больница №1 Николаева - 194 больных (загруженность %);
родильный дом №1 Николаева - 16 больных и 3 с подозрением (загруженность 19%);
Южноукраинска городская многопрофильная больница - 49 больных и 7 человек с подозрением (загруженность 46,7%);
Баштанская центральная районная больница - 29 больных и 2 человека с подозрением (загруженность 59,6%);
Вознесенская городская многопрофильная больница - 60 больных и 19 человек с подозрением (загруженность 79%);
Новобугская центральная районная больница - 79 больных и 2 человека с подозрением (загруженность 60%);
городская больница №3 Николаева - 139 больных и 41 человек с подозрением (загруженность 76,6%);
городская детская больница №2 Николаева - 10 больных и 5 с подозрением (загруженность 15%);
городская больница №5 .Николаева - 187 больных и 86 человек с подозрением (загруженность 74,8%);
Николаевская областная детская клиническая больница - 27 больных и 10 человек с подозрением (загруженность 74%);
Николаевская центральная районная больница - 36 больных (загруженность 45%);
Новоодесская центральная районная больница - 62 больных и 1 с подозрением (загруженность 63%);
Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр - 102 больных (загруженность 29,1%);
Доманевская центральная районная больница - 22 больных и 8 с подозрением (загруженность 28,6%);
Очаковская многопрофильная больница - 70 больных и 5 с подозрением (загруженность 69,4%);
Снигиревская центральная районная больница - 71 больной и 1 с подозрением (загруженность 60%).
Напомним, за последние сутки на Николаевщине 299 новых случаев COVID-19 и больше 800 выздоровлений.