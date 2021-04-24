В Запорожье умерла 42-летняя женщина в результате обширного инсульта, ее органы решили отдать другим людям. К перевозке донорских органов привлекли Министерство внутренних дел Украины.
Об этом написал на своей странице в Facebook заместитель главы МВД Антон Геращенко.
«Так как время в таких случаях идет на считанные часы, координатор трансплантаций Минздрава Дмитрий Коваль набрал меня и попросил помочь с самолетом для срочной переброски двух бригад врачей трансплантологов из Киева в Запорожье и обратно», — написал он.
По плану трансплантации у погибшей от обширного инсульта были взяты две почки и печень, сообщил замглавы МВД.
Одна почка была пересажена на месте в Областной клинической больнице, а вторая почка — 11 летнему ребенку, который уже более двух лет жил в киевской клинике «Охмадет».
Донорская печень была пересажана хирургами трансплантологами пациенту, который без такой пересадки скончался бы в течении нескольких месяцев.
Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что в Украине закончили подготовку проекта аэромедицинской эвакуации и начинают его внедрение. Один из пунктов дежурства авиации со временем появится и в Николаеве. Арсен Аваков сообщил, что 1 апреля стартует пилот во Львовской области, а с 1 мая — в Киевской. Он предполагает постоянные дежурства и обслуживание вызовов бригад экстренной медицинской помощи при поддержке вертолетов авиапарка МВД.
В Запорожье умерла 42-летняя женщина в результате обширного инсульта, ее органы решили отдать другим людям. К перевозке донорских органов привлекли Министерство внутренних дел Украины.
Об этом написал на своей странице в Facebook заместитель главы МВД Антон Геращенко.
«Так как время в таких случаях идет на считанные часы, координатор трансплантаций Минздрава Дмитрий Коваль набрал меня и попросил помочь с самолетом для срочной переброски двух бригад врачей трансплантологов из Киева в Запорожье и обратно», — написал он.
По плану трансплантации у погибшей от обширного инсульта были взяты две почки и печень, сообщил замглавы МВД.
Одна почка была пересажена на месте в Областной клинической больнице, а вторая почка — 11 летнему ребенку, который уже более двух лет жил в киевской клинике «Охмадет».
Донорская печень была пересажана хирургами трансплантологами пациенту, который без такой пересадки скончался бы в течении нескольких месяцев.
Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что в Украине закончили подготовку проекта аэромедицинской эвакуации и начинают его внедрение. Один из пунктов дежурства авиации со временем появится и в Николаеве. Арсен Аваков сообщил, что 1 апреля стартует пилот во Львовской области, а с 1 мая — в Киевской. Он предполагает постоянные дежурства и обслуживание вызовов бригад экстренной медицинской помощи при поддержке вертолетов авиапарка МВД.