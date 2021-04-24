Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний сообщил, что законопроект, который отменяет право на постоянное безвозмездное пользование религиозными организациями, чтобы ОТГ имели возможность брать из религиозных организаций плату за землю, - будет дорабатываться.

Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.

Законопроект №5385, поданный совсем недавно в Верховную Раду группой народных депутатов. Согласно этому законопроекту отменяется право на постоянное безвозмездное пользование религиозными организациями, чтобы ОТГ имели возможность брать из религиозных организаций плату за землю. Митрополит сообщил, что нардепы услышали позицию церкви.

— Действительно такой законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде. Но вчера (разговор происходил 22 апреля - ред.) Представители Совета церквей и религиозных организаций встречались с инициаторами этого законопроекту высказали свою позицию. Насколько мне известно, инициаторы, депутаты Верховной Рады сказали, что они внесут соответствующие изменения в этот законопроекту, который зарегистрирован в Верховной Раде, и прислушиваются к позиции церкви, - сказал митрополит Епифаний.

Митрополит Епифаний также добавил, что это касается и вопроса возвращения церковного имущества.

— В Украине практически не возвращено имущество церкви. Если мы это видим в других государствах, то в Украине этого нет. И будет несправедливо, если убрать в религиозной общины право на постоянное пользование даже земельным участком. Почему? Например, происходит смена власти, а мы это видели при Януковиче, то власть может тогда указывать, какую ставить арендную плату или забрать, возможно, земельный участок в той или в иной религиозной общины. Поэтому здесь возникает определенная опасность, - подчеркнул митрополит Епифаний.

При этом он убежден, что народные депутаты прислушаются к позиции всех церквей и религиозных организаций.